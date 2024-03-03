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В Помпеях нашли отлично сохранившуюся фреску с героями древнегреческого мифа

Arkeonews: в Помпеях нашли отлично сохранившуюся фреску с Фриксом и Геллой

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Pompeii Archaeological Park

Археологи нашли в Помпеях отлично сохранившуюся фреску с изображением античных мифологических героев — брата и сестры, спасенных богиней Герой. Об этом сообщает Arkeonews.

На фреске изображены Фрикс и Гелла — брат и сестра, которые убегают из дома после того, как их мачеха изгнала их из дома, объявив их виновниками голода, который сама же и устроила. Их спасает богиня Гера, и они убегают на волшебном золоторунном баране. Но Гелла не удержалась на нем и утонула в проливе между Европой и Азией (названном в ее честь Геллеспонтом). На фреске она исчезает в волнах, а ее брат Фриск выживает. Согласно мифу, он прожил долгую жизнь в Колхиде. Этот греческий миф широко распространен в Помпеях — древнеримском городе, уничтоженным при извержении Везувия более двух тысяч лет назад.

Отлично сохранившаяся фреска была найдена в небольшом богато украшенном доме. Его хозяева пытались через картины подражать стилю жизни элиты, считают ученые. Также в доме обнаружили изображения натюрмортов и несколько женских портретов.

Ранее ученые предложили консервировать папирусы с помощью васаби.

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