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Учащенное или замедленное сердцебиение при отравлении — повод вызвать врача

Терапевт Звонков: мозговая симптоматика при отравлении требует помощи врача

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РИА Новости

Если при отравлении учащается сердцебиение или наблюдаются связанные с мозгом симптомы, нужно вызвать врача. Об этом радио Sputnik рассказал терапевт Андрей Звонков.

Мозговая симптоматика при отравлении появляется после желудочно-кишечных симптомов и может включать головокружение, озноб, потемнение в глазах, неустойчивую походку, нарушение пальценосовой пробы (когда пациент не может с закрытыми глазами дотронуться пальцем до носа). Она требует срочной врачебной помощи из-за риска летального исхода, объяснил Звонков.

В случае отсутствия мозговой симптоматики следует обращаться к врачу при падении артериального давления, а также при замедленном или учащенном сердцебиении.

Признаки интоксикации у ребенка всегда требуют обращения к врачу, так как из-за низкой массы тела дети очень восприимчивы к токсинам.

«У детей очень низкая масса тела, плохая терморегуляция, очень высокая реактивность на токсины. Разница в интоксикации будет колоссальная, если взрослый съел три ложки протухшего салата и ребенок те же три ложки съел», – отметил врач.

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