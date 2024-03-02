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В Нижневартовске спасли женщину с острым нарушением кровоснабжения кишечника

В Нижневартовской ОКБ спасли женщину с критическим стенозом брыжеечной артерии

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Нижневартовске спасли женщину с критическим сужением сосуда, отвечающего за кровоснабжение кишечника. Об этом сообщается на странице Нижневартовской окружной клинической больницы в соцсети «ВК».

Женщина попала в больницу с болями во всех отделах живота и за грудиной, а также с повышенным артериальным давлением. Компьютерная томография выявила сужение верхней брыжеечной артерии, которая снабжает кровью кишечник. Это редкое состояние (встречается у 2-4% людей) сопровождается высоким риском летального исхода (70-90%). Ситуацию усугубляло отложение солей кальция на стенках сосудов пациентки.

«Через прокол бедренной артерии мы ввели в аорту диагностический катетер и установили его в устье верхней брыжеечной артерии, затем ввели контрастное вещество и под рентген-контролем выявили критический стеноз, — рассказал врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Уйгунжон Жахонгиров.

Затем врачи установили в устье брыжеечной артерии балонный катетер. Он расширил проблемный участок и позволил установить на место стеноза металлический стент. В результате кровообращение в кишечнике восстановилось, а пациентку выписали домой с хорошим самочувствием.

Ранее в Чебоксарах врачи удалили женщине 40-сантиметровую опухоль с зубами и волосами.

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