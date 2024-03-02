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Врач рассказала, сколько фруктов в день нужно для профилактики гиповитаминоза

Врач Чепыгова: от дефицита витаминов защитят 5 порций овощей и фруктов в день

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Дефицит витаминов и микроэлементов в организме не зависит от времени года, а восполнять его нужно правильным питанием. Об этом врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Кристина Чепыгова рассказала «Известиям».

Дефицит витаминов не зависит от времени года, объяснила Чепыгова. Ему подвержены люди старше 65 лет, новорожденные, после операций, с заболеваниями ЖКТ и злоупотребляющие алкоголем.

Даже самый простой сбалансированный рацион способен дать человеку все нужные его организму элементы, подчеркнула врач. Чтобы предотвратить дефицит витаминов, нужно ежедневно употреблять пять или больше порций овощей или фруктов, два-три молочных или кисломолочных продукта, два-три продукта с высоким содержанием белка (например, рыбу, мясо, яйца или бобовые культуры), а также три-четыре цельнозерновых продукта (паста, крупы, зерновой хлеб).

Распространенное мнение о том, что сейчас в продуктах не содержится достаточно витаминов, на самом деле не подтверждается научными исследованиями. Витаминные добавки же не просто бесполезны, но и могут навредить здоровью, если принимать их без назначения врача.

Ранее врач рассказал, как избежать главной опасности соленой красной рыбы.

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