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Ученые создали технологию для мониторинга нервной перегрузки у хирургов

The Guardian: нейрошлем следит за когнитивной нагрузкой врачей во время операций

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Depositphotos

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали прототип системы для наблюдения за умственным состоянием хирургов, выполняющих сложные операции. Он может обнаружить признаки переутомления, из-за которого специалист рискует допустить ошибку во время жизненно важных процедур. Об этом сообщает газета The Guardian.

Технология использует функциональную спектроскопию ближнего инфракрасного диапазона (fNIRS) — неинвазивный метод измерения изменений окисигенации (уровня кислорода) крови в мозге, который служит основным показателем нейронной активности. Для ее применения достаточно надеть на голову специальный шлем с электродами.

В настоящее время ученые тестируют систему, чтобы повысить эффективность при выявлении когнитивной перегрузки с помощью fNIRS, указывающий на снижение эффективности работы врача.

Исследователи также изучают возможность неинвазивной транскраниальной стимуляции мозга постоянным током для повышения производительности медицинских специалистов.

Метод предполагает прохождение слабого электротока между двумя электродами на коже головы. Предыдущие эксперименты показали, что хирурги-стажеры лучше справляются с накладыванием швов при получении такого воздействия, а также быстрее оттачивают свои навыки. Однако способ не оказал воздействия на эффективность их более опытных коллег.

Ранее ученые нашли новый способ лечения болезни Альцгеймера с помощью гамма-стимуляции мозга.

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