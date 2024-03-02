Ученые назвали лучшие месяцы для охоты за полярными сияниями

Март — лучший месяц для охоты за полярными сияниями. Это обусловлено наибольшим количеством геомагнитноактивных дней в году в течение первых 30 дней весны, сообщает портал Spaceweather.com со ссылкой на бывшего специалиста NASA, исследователя физики Солнца Дэвида Хэтэуя.

Северные или полярные сияния вызываются энергетическими частицами, испускаемыми Солнцем в результате различных процессов, включая потоки солнечного ветра и извержения корональной массы. Когда эти частицы достигают Земли, магнитное поле направляет их к полюсам планеты. Взаимодействия с атмосферой, солнечные элементы выделяют энергию, которая проявляется в виде свечения.

В среднем на Земле наблюдается шесть дней высокой геомагнитной активности в марте по сравнению со всего тремя в декабре.

По словам ученого, вторым самым удачным месяцем в году для охотников за полярными сияниями считается октябрь.

Более частные сияния возникают в межсезонье из-за так называемого эффекта Рассела-Макферрона, открытого геофизиками Кристофером Расселом и Робертом Макферроном в 1973 году. Исследователи выяснили, что магнитные поля Солнца и Земли встречаются под определенным углом во время весеннего и осеннего равноденствий. В эти периоды большее количество солнечного ветра достигает нашей планеты, заставляя атмосферу светиться. В 2024 году весеннее равноденствие выпадет на 19 марта.

Согласно прогнозу космической погоды, уже 2 марта корональный выброс массы с Солнца может задеть магнитное поле Земли, что спровоцирует небольшую геомагнитную бурю класса G1 и вызвать полярные сияния.

Ранее ученые обнаружили необычный эффект у аномальной зоны в магнитосфере нашей планеты.