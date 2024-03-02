Ученые обнаружили, что слоны оплакивают своих детенышей

Индийские ученые из управления лесов Западной Бенгалии и Индийского института научного образования и исследований выяснили, что у азиатских слонов есть ритуальные обряды прощания со своими детенышами. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Threatened Taxa (JTT).

Как показали наблюдения, слоны устраивают траурные процессии, во время которых взрослые особи несут тело слоненка за туловище и конечности. После этого тушу закапывают в землю вверх ногами.

По словам исследователей, животные обычно используют для погребения оросительные каналы для погребения. После этого стадо некоторое время громко трубит и ревет.

В дальнейшем слоны покидают район захоронения и не возвращаются туда, выбирая другие маршруты миграции.

Ученые также выяснили, что подобные обряды проводят только для детенышей, потому что взрослые слоны слишком тяжелые для транспортировки.

Азиатские слоны признаны Международным союзом охраны природы находящимся под угрозой исчезновения видов. По оценкам, 26 тыс. из них живут в дикой природе, в основном в Индии, а некоторые - в Юго-Восточной Азии. Продолжительность жизни животных на воле составляет в среднем 60-70 лет.

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