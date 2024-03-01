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Пищевые добавки с клетчаткой могут улучшить работу мозга, выяснили ученые

Nat Com: пищевые добавки с клетчаткой улучшают память у людей старше 60 лет

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Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что добавки с растительной клетчаткой улучшают когнитивные способности у людей старше 60 лет. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

В 12-недельном исследовании приняли участие 36 пар близнецов, у которых наблюдались признаки снижения когнитивных способностей. Пары были разделены для проведения эксперимента, в ходе которого первая группа получала добавки с растительной клетчаткой в виде таблеток, а вторая — плацебо схожей формы и консистенции. Ученые стремились выяснить, способна ли клетчатка оказать положительное влияние на показатели физического и умственного здоровья.

Клетчатка представляет собой компонент пищи — растительные волокна, которые не перевариваются пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываются полезной микрофлорой кишечника.

Отмечается, что в течение 12 недель все участники исследования также выполняли упражнения с отягощениями и употребляли дополнительно белковые добавки для улучшения функционирования мышц.

Исследование показало, что существенных изменений в мышечной силе за время эксперимента не произошло. Тем не менее, испытуемые, принимавшие добавки с клетчаткой, показали лучшие результаты в тестах на оценку когнитивных способностей. В частности, прием таблеток с клетчаткой положительно коррелировал с улучшением памяти, скорости реакции и обработки информации.

Ученые предположили, что такой положительный эффект обусловлен улучшением состава микрофлоры кишечника у испытуемых из первой группы. Человеческий кишечник напрямую связан с мозгом с помощью специфической цепи нейронов, поэтому изменения в его микробиоме могут отражаться на когнитивных навыках.

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