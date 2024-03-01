Иммунолог объяснила, почему в России до сих пор применяют неэффективные иммуностимуляторы

Иммуномодуляторы – препараты, влияющие на иммунную систему либо участвующие в ее функционировании. На российском рынке представлена масса подобных препаратов, которые якобы улучшает иммунный ответ, однако большое их количество не имеют доказанной эффективности, об этом «Газете.Ru» рассказала иммунолог Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, врач-педиатр отделения клинической иммунологии ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Александра Лаберко.

«На российском рынке представлено мало иммуномодуляторов с доказанной эффективностью. Для большинства препаратов, к сожалению, отсутствуют данные крупных рандомизированных и плацебо-контролируемых исследований. Именно такие исследования должны проводиться для доказательства эффективности любого препарата. Настораживает также отсутствие опыта использования этих препаратов за рубежом. Безусловно, это не говорит о стопроцентном отсутствии эффективности, но ставит и назначающего их врача, и пациента в ситуацию неопределенности: невозможно прогнозировать не только эффективность лечения, но и безопасность применения», — объяснила Лаберко.

По ее словам, эти препараты активно назначаются по целому ряду исторически сложившихся и устоявшихся причин от особенностей государственного регулирования фармакологического рынка до привычки пациентов и врачей. Последние, к сожалению, нередко опираются в выборе терапии не на научные данные о доказанной эффективности препаратов, а на маркетинговую информацию.

«Также, важно понимать, что практика работы врача часто основывается на доверии собственному опыту, и, если у специалиста имелся положительный опыт применения препарата, в том числе, без научно доказанной эффективности, он и впредь будет прибегать к назначению подобной терапии», — отметила специалист.

Однако мысль о том, что абсолютно все иммуномодуляторы не работают, тоже неверна. В медицине применяются иммуномодуляторы и с доказанной эффективностью.

«Например, альфа интерфероны используют в схемах терапии онкологических процессов и тяжелых инфекций, в частности, при вирусных гепатитах. Однако, нужно понимать, что речь идет о совсем других фармакологических формах и дозах препаратов, нежели у тех, что широко предлагаются российской фарминдустрией.

Подробнее о том, что такое иммуномодуляторы, какие группы подобных средств существуют, как их применяют и опасно ли их применение — в материале «Газеты.Ru».

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