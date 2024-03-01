Диетолог рассказала, полезно ли употреблять оливковое масло натощак

Диетолог Хейзел Флайт из университета Эдж-Хилл в Великобритании рассказала The Conversation, что распространенное представление о пользе употребления оливкового масла для желудка натощак не имеет научного обоснования. Чтобы обеспечить организм полезными жирами, масло лучше добавлять в салаты.

Специалист по питанию отметила, что многие люди убеждены в способности оливкового масла обволакивать стенки желудка при употреблении натощак. Считается, что этот продукт оказывает защитное действие на слизистую оболочку желудка и кишечника, а также улучшает пищеварение. Одним из распространенных в интернете советов является употребление двух столовых ложек оливкового масла ежедневно.

По словам Флайт, оливковое масло действительно содержит множество полезных веществ, в числе которых антиоксиданты, полифенолы и жирные кислоты. Тем не менее, улучшение работы органов пищеварения при употреблении масла натощак не доказано научно. Кроме того, две столовые ложки масла содержат примерно 28 граммов жира (и 238 калорий), что составляет только 19% от рекомендуемой суточной нормы.

Чтобы обеспечить организм достаточным количеством жиров, диетолог рекомендует добавлять умеренное количество оливкового масла в салаты и употреблять больше других сытных продуктов, богатых клетчаткой. Для этой цели хорошо подойдут оливки и орехи.

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