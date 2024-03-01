проект

>

Диетолог рассказала, полезно ли употреблять оливковое масло натощак

The Conversation: польза употребления оливкового масла натощак не доказана

close
100%
Depositphotos

Диетолог Хейзел Флайт из университета Эдж-Хилл в Великобритании рассказала The Conversation, что распространенное представление о пользе употребления оливкового масла для желудка натощак не имеет научного обоснования. Чтобы обеспечить организм полезными жирами, масло лучше добавлять в салаты.

Специалист по питанию отметила, что многие люди убеждены в способности оливкового масла обволакивать стенки желудка при употреблении натощак. Считается, что этот продукт оказывает защитное действие на слизистую оболочку желудка и кишечника, а также улучшает пищеварение. Одним из распространенных в интернете советов является употребление двух столовых ложек оливкового масла ежедневно.

По словам Флайт, оливковое масло действительно содержит множество полезных веществ, в числе которых антиоксиданты, полифенолы и жирные кислоты. Тем не менее, улучшение работы органов пищеварения при употреблении масла натощак не доказано научно. Кроме того, две столовые ложки масла содержат примерно 28 граммов жира (и 238 калорий), что составляет только 19% от рекомендуемой суточной нормы.

Чтобы обеспечить организм достаточным количеством жиров, диетолог рекомендует добавлять умеренное количество оливкового масла в салаты и употреблять больше других сытных продуктов, богатых клетчаткой. Для этой цели хорошо подойдут оливки и орехи.

Ранее врач развеяла миф о вреде хлеба и назвала самый полезный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами