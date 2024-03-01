Иммунолог предостерег от лечения иммуномодуляторами с недоказанной эффективностью

Иммуномодуляторы – препараты, влияющие на иммунную систему либо участвующие в ее функционировании. На рынке представлено большое количество подобных препаратов, однако большое количество препаратов, которым приписывают свойства иммуномодуляторов, не являются таковыми. Применять такие препараты – опасно для здоровья, об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

«Иммунотропных препаратов достаточно много, однако большое количество препаратов, которым приписывают свойства иммуномодуляторов, не являются таковыми. То есть у некоторых производителей есть просто приписка, что препарат обладает иммуномодулирующим и иммуностимулирующим свойствами, но это часто не доказано с позиции требований доказательной медицины», – рассказал специалист.

Например, препараты на основе антител к гамма интерферону — это гомеопатические средства, у которых нет данных по фармакокинетике, хотя их отдельно рассматривают как «релиз-активные молекулы».

«Соответственно, нельзя измерить точно их распределение в организме и точный механизм их действия до сих пор не известен. Тогда мы не можем утверждать, какие именно изменения вызывает этот препарат, с какими рецепторами связывается, влияет ли на работу цитокинов и так далее. Эти препараты имеют сомнительную доказательную базу. Таких препаратов, которые не имеют серьезной доказательной базы, согласно подсчетам специалистов, более сотни. Зачастую это просто гомеопатический препарат, которому приписали иммуномодулирующие свойства, чтобы создать спрос на них», — объяснил Викулов.

По словам специалиста, применение вещества с неустановленной эффективностью и безопасностью может привести к непредсказуемым реакциям. Кроме того, существует так называемый дозозависимый эффект для многих известных веществ и препаратов, например, это актуально для витаминов. Витамины А, D в зависимости от дозы могут оказывать как иммуномодулирующее, так и иммуносупрессивное действие, то же характерно и для лекарственных средств.

Подробнее о том, что такое иммуномодуляторы, какие группы подобных средств существуют, как их применяют и опасно ли их применение — в материале «Газеты.Ru».

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