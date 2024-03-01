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Стало известно, как избавиться от потенциально опасных частиц микропластика в воде

ESTL: кипячение воды устраняет более 80% микропластика в ней

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Ученые из медицинского университета Гуанчжоу и Цзинаньского университета в Китае обнаружили, что кипячение воды может связывать частицы пластика в ней и превращать их в осадок, который впоследствии можно удалить. Результатами своей работы они поделились в журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

В ходе исследования ученые взяли образцы водопроводной воды разной жесткости (разной концентрации растворенных солей кальция и магния) и добавили в нее три вида частиц пластика — полистирола, полиэтилена и полипропилена размером от 0,1 до 150 микрометров.

Такие частицы называются микропластиком. Они попадают в окружающую среду из различных источников, включая косметику, одежду и промышленные процессы, а также образуется при разрушении более крупных пластиковых частиц. Согласно некоторым исследованиям, частицы микропластика могут повреждать внутренние органы, а также выделять опасные для организма химические вещества.

Образцы воды с добавлением микропластика кипятили в течение минут, а затем остудили и измерили концентрацию частиц в ней. Оказалось, что такой способ обработки позволяет удалить до 90% микропластика из жесткой воды и до 25% — из мягкой.

Дело в том, что в процессе кипячения в жесткой воде появляется нерастворимый карбонат кальция СaCO3, который связывает частицы микропластика и способствует их оседанию на дно емкости в виде осадка. Отмечается, что впоследствии этот осадок можно убрать, отфильтровав воду.

Ранее ученые научились превращать почти не поддающийся переработке пластик в полупроводники.

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