Стало известно, почему у людей нет хвостов

Биологи из медицинского и исследовательского центра NYU Langone Health в США обнаружили, что мутация в гене TBXT привела к потере хвостов предками человека 25 млн лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ген TBXT отвечает за длину хвоста у хвостатых животных. В ходе исследования биологи обнаружили в TBXT два «прыгающих» гена — участка ДНК, которые были случайно включены в геном человека в процессе эволюции. Прыгающие гены — это последовательность ДНК, которая может изменять свое положение в геноме, иногда создавая или обращая вспять мутации и изменяя генетическую идентичность клетки и размер генома.

В частности, по мнению ученых, предки человека потеряли хвосты из-за случайной вставки в ДНК небольшого участка под названием AluY. Этот фрагмент есть у человекообразных обезьян и людей, но отсутствует у обезьян других видов. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи активировали прыгающие гены в геномах лабораторных мышей. В результате такого эксперимента у потомства подопытных сократилась длина хвостов (или они отсутствовали вовсе).

Ученые отметили, что обычно большинство человеческих интронов (тип мобильных элементов генома) несут копии повторяющихся, прыгающих ДНК, не оказывая никакого влияния на экспрессию генов.

Ранее российские врачи удалили женщине «хвост», проросший от матки до ягодицы и прямой кишки.