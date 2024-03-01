Врач перечислила причины появления шума в ушах

Американский врач-удиолог Сабрина Ли рассказала Live Science, что причинами возникновения шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера.

Врач отметила, что воздействие громких звуков является основным фактором риска появления шума в ушах. Тиннитус чаще встречается у людей, которые регулярно посещают мероприятия с громкой музыкой.

Тем не менее, проблемы со слухом могут начаться и у тех людей, которые стараются его беречь. Шум в ушах может появляться в результате неадаптивной пластичности мозга — он пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности, в результате чего возникают фантомные звуки.

Другой причиной тиннитуса может быть износ волосковых клеток внутреннего уха, рецепторов слуховой системы, со временем. При их повреждении происходит необратимая потеря слуха, иногда сопровождаемая фантомными звуками.

Также Ли рассказала, что такие проблемы со слухом часто возникают из-за закупорки ушных проходов серой или вследствие болезни Меньера — негнойного заболевания внутреннего уха, характеризующегося увеличением объема эндолимфы (жидкости, содержащейся в мембранном лабиринте внутреннего уха).

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