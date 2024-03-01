проект

>

Врач перечислила причины появления шума в ушах

Live Science: шум в ушах может быть связан с изменениями в мозге

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Американский врач-удиолог Сабрина Ли рассказала Live Science, что причинами возникновения шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера.

Врач отметила, что воздействие громких звуков является основным фактором риска появления шума в ушах. Тиннитус чаще встречается у людей, которые регулярно посещают мероприятия с громкой музыкой.

Тем не менее, проблемы со слухом могут начаться и у тех людей, которые стараются его беречь. Шум в ушах может появляться в результате неадаптивной пластичности мозга — он пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности, в результате чего возникают фантомные звуки.

Другой причиной тиннитуса может быть износ волосковых клеток внутреннего уха, рецепторов слуховой системы, со временем. При их повреждении происходит необратимая потеря слуха, иногда сопровождаемая фантомными звуками.

Также Ли рассказала, что такие проблемы со слухом часто возникают из-за закупорки ушных проходов серой или вследствие болезни Меньера — негнойного заболевания внутреннего уха, характеризующегося увеличением объема эндолимфы (жидкости, содержащейся в мембранном лабиринте внутреннего уха).

Ранее стало известно, как занятия фитнесом могут нанести вред слуху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами