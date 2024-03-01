Археологи нашли на Багамах затонувшую флотилию работорговцев

Археологическая группа Allen Exploration нашла у побережья Багамских островов 14 затонувших кораблей, участвовавших в трансатлантической работорговле между Африкой и Америкой. Исследование опубликовано на портале LiveScience.

Большинство мест затопления удалось идентифицировать по записям XVIII и XIX веков. Среди потерпевших кораблекрушения судов была обнаружена американская шхуна «Питер Моуэлл», которая пошла ко дну в 1860 году с 400 порабощенных африканцами на борту.

По словам ученых, расположение обломков доказывает, что Багамы служили важным пунктом на пути между Африкой, юго-востоком Америки, Кубой и Мексиканским заливом.

Большинство парусников затонули на севере Багамского архипелага, когда направлялись на юг из американских портов в сторону северо-восточного канала Провиденс между островами Большая Багама и Андрос.

В дальнейшем археологи намерены организовать погружения к некоторым из мест кораблекрушения, которые сохранились нетронутыми спустя более 200 лет.

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