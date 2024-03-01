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Ученые нашли связь между депрессией и температурой тела

SciRep: депрессивное состояние связано с повышением температуры

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Американские психологи и физиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили связь между депрессией и изменениями температуры тела. Исследование опубликовано в научном журнале Scietific Reports (SciRep).

В ходе работы специалисты изучили данные 20880 человек из базы данных TemPredict Study, первоначально созданной для диагностики заболевания COVID-19.

Исследователи обнаружили, что более высокий уровень депрессивных симптомов постоянно связан с повышенной температурой тела. Эта корреляция наблюдалась как по данным самооценки, так и по объективным температурным показателям.

Закономерность предполагает наличие устойчивой связи между повышенной температурой тела и наличием депрессивных проявлений, подтверждая гипотезу о нарушении терморегуляции может играть роль в депрессии.

Ученые отметили снижение способности вызывать терморегуляторное охлаждение или увеличение метаболического производства тепла или их комбинации в качестве механизмов, лежащих в основе наблюдаемого повышения температуры у людей с депрессией.

Ранее в России разработали универсальный препарат для лечения депрессии.

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