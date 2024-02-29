Ученые заявили о невозможности быстро охладить перегретые океаны Земли

Нидерландские ученые из Утрехтского университета выяснили, способно ли радикальное вмешательство человека в глобальный климат быстро охладить мировой океан и обратить вспять последствия повышения его температуры. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Речь идет о так называемых геоинженерных проектах, предполагающих распыление в стратосфере аэрозолей, которые усилят отражение поступающей на Землю солнечной энергии и охладят планету.

Команда смоделировала два сценария выброса аэрозолей. В первом люди начали постепенно насыщать атмосферу отражающими частицами еще в 2020 году, а во втором — выпустили большее количество аэрозолей лишь к 2080, чтобы быстро снизить температуру Земли.

Как показало моделирование, первый способ никак не скажется на глобальном климате, а второй позволит за 10 лет охладить поверхность планеты до безопасного порога в 1,5 °C выше доиндустриального уровня. Однако оба способа не повлияют на нагрев глубин океана, с которым связано ослабление крупных океанических течений.

Ученые отметили, что геоинженерные методы имеют некоторый потенциал, однако полагаться на них полностью в борьбе за сохранение климата было бы «безумным решением».

Ранее ученые предложили осушить стратосферу Земли, чтобы выпустить в космос лишнее тепло планеты.