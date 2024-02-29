Психологи выяснили, что соцсеть X Илона Маска делает людей нервными и несчастными

Канадские ученые из Университета Торонто изучили влияние социальной сети X (ранее — Twitter) бизнесмена Илона Маска на психику пользователей. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommPsy).

Хотя X уступает таким платформам, как TikTok, по охвату глобальной аудитории, его роль в формировании общественного мнения значительна, особенно среди лидеров общественного мнения в сфере развлечения, журналистики и политики. В России доступ к X был ограничен в 2022 году Роскомнадзором.

Чтобы проанализировать психологические последствия использования X, исследователи набрали 252 человека, которые заходили в социальную сеть как минимум два раза в неделю. Данные были собраны в период с марта по июнь 2021 года.

Участники отвечали на опросы пять раз в день в течение недели. Вопросы касались деятельности пользователей на платформе. Ответы добровольцев позволили оценить качества опыта, который люди получают от пользования данным сервисом.

Данные показали, что использование X в целом понижает ощущение благополучия людей, или, проще говоря, портит им настроение. Также выяснилось, что долгое пребывание на платформе заставляет людей скучать и чаще испытывать чувство одиночества.

Кроме того, исследователи отметили незначительное увеличение аффективной поляризации, то есть, обострения желания людей противостоять группам, которые не разделяют их политические и другие взгляды. Наряду с этим потребление контента из X повысило чувство возмущения в людях.

Из положительных эффектов эксперимент открыл, что при активном использовании X с публикацией постов и участием в дискуссиях у людей повышается чувство принадлежности.

«Ключевым выводом нашего исследования стала потенциальная связь между использованием X и некоторыми неблагоприятными последствиями», — отметила ведущий автор исследования Виктория Олдембурго де Мелло.

Ранее ученые нашли связь между использованием смартфонов и одиночеством.