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Стало известно, какие пищевые привычки усиливают хроническую боль

Scientific Reports: нерегулярное питание усиливает хроническую боль

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Ученые из университета Линчёпинга в Швеции обнаружили, что нерегулярный прием пищи и частое употребление фастфуда усиливают тяжесть хронического болевого синдрома. Результатами исследования они поделились в журнале Scientific Reports.

В научном сообществе принято считать, что каждый пятый взрослый человек в мире страдает хронической болью. Это неприятное ощущение и связанный с ним стресс обусловлено фактическим или потенциальным повреждением различных тканей и органов.

В рамках исследования ученые сосредоточились на выявлении факторов усиления хронической боли. Для этого они пригласили к участию 2152 человек, которые сообщили о непроходящей боли в шее и пояснице, а также о наличии у них гипермобильного синдрома Элера-Даноса (наследственного нарушения развития коллагеновых структур в организме) и фибромиалгии (симметричной боли в скелетных мышцах). Более 50% участников рассказали, что они испытывали хроническую боль в течение пяти и более лет.

Исследователи собрали информацию о состоянии психического и физического здоровья добровольцев и попросили их заполнить специализированные опросники для оценки адекватности пищевых и двигательных привычек. Также были получены данные о статусе курения и количестве регулярно употребляемого алкоголя.

Результаты корреляционного анализа данных показали, что нерегулярность приема была достоверно связана с усилением хронической боли. Кроме того, на тяжесть неприятных ощущений влияло частое употребление фастфуда, малая доля фруктов и овощей в рационе и чрезмерное увлечение кондитерскими изделиями.

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