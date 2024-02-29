Врач рассказала, может ли повреждение родинки привести к раку кожи

Риск перерождения родинки в рак кожи (меланому) невелик, и на него не влияет травматизация родинки. Об этом «Известиям» рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

В настоящее время не существует доказательств того, что травматизация невуса (родинки) приводит к его перерождению в рак. Аналогично, удаление волос из родинки не может привести к раку.

В целом риск перерождения родинки в меланому относительно невысок: большинство опухолей кожи развиваются самостоятельно. Однако некоторые опухоли могут быть похожи на родинки. Заподозрить это можно по их асимметрии, неровным границам или неравномерному окрасу, быстрому росту (увеличению на 5 мм и более), узловатым возвышенным элементов на родинке или коже. Любые изменения в родинке — повод обратиться к дерматологу.

«Чтобы снизить риск озлокачествления родинок, необходимо круглый год использовать солнцезащитные средства, а также исключить посещение солярия. В летний период рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 10 до 16 часов, так как в этот период воздействие ультрафиолетового излучения наиболее агрессивное. А удаление родинок проводят только по косметическим показаниям, исключение составляют гигантские невусы, занимающие более 5% площади тела, так как риск их перерождения в меланому может достигать 20%, а также если во время осмотра врач-дерматолог обнаруживает подозрительные признаки, которые могут указывать на онкозаболевание», — добавила она.

Ранее врач объяснила, кому нужен генетический тест на риск развития рака.