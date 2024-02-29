проект

>

Врач рассказала, может ли повреждение родинки привести к раку кожи

Онколог Исакова: травмирование родинки не повышает риск ее озлокачествления

close
100%
Depositphotos

Риск перерождения родинки в рак кожи (меланому) невелик, и на него не влияет травматизация родинки. Об этом «Известиям» рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

В настоящее время не существует доказательств того, что травматизация невуса (родинки) приводит к его перерождению в рак. Аналогично, удаление волос из родинки не может привести к раку.

В целом риск перерождения родинки в меланому относительно невысок: большинство опухолей кожи развиваются самостоятельно. Однако некоторые опухоли могут быть похожи на родинки. Заподозрить это можно по их асимметрии, неровным границам или неравномерному окрасу, быстрому росту (увеличению на 5 мм и более), узловатым возвышенным элементов на родинке или коже. Любые изменения в родинке — повод обратиться к дерматологу.

«Чтобы снизить риск озлокачествления родинок, необходимо круглый год использовать солнцезащитные средства, а также исключить посещение солярия. В летний период рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 10 до 16 часов, так как в этот период воздействие ультрафиолетового излучения наиболее агрессивное. А удаление родинок проводят только по косметическим показаниям, исключение составляют гигантские невусы, занимающие более 5% площади тела, так как риск их перерождения в меланому может достигать 20%, а также если во время осмотра врач-дерматолог обнаруживает подозрительные признаки, которые могут указывать на онкозаболевание», — добавила она.

Ранее врач объяснила, кому нужен генетический тест на риск развития рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами