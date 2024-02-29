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Врач рассказал, почему всем людям нужна чистка языка скребком

Стоматолог Давидян: чистка языка скребком обязательна почти для всех

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Регулярная чистка языка — обязательная процедура для всех, но при некоторых заболеваниях перед ее введением в привычку нужно сначала проконсультироваться с врачом. Об этом аif.ru рассказал врач-стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, профессор Арам Давидян.

Чистка языка позволяет уменьшить количество бактерий в ротовой полости, тем самым снизив их вредное воздействие на ЖКТ, десны и сердечно-сосудистую систему. При этом дольше сохраняется свежее дыхание, так как уменьшается количество летучих соединений серы, выделяемых бактериями. Возможно улучшение вкусовой чувствительности благодаря очищению сосочков языка от остатков пищи и слущенного эпителия.

Однако пациентам с патологией сердечных клапанов, с установленными кардиостимуляторы, искусственными суставами или внутривенными катетерами необходимо посоветоваться со своим врачом перед покупкой скребка для языка. Врач также предостерег от чистки внутренней поверхности щек: она может привести к защитной реакции эпителия на травму — ороговению.

Ранее врач рассказал, что для белизны зубов не следует есть сразу после их чистки.

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