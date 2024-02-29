Ученые разработали инновационный способ улучшения качества вина

Ученые из университета Ровиры-и-Вирхили в Испании обнаружили, что использование дрожжей Torulaspora delbrueckii при производстве легких фруктовых вин значительно улучшает их вкус, цвет и аромат, а также способствует ускорению процесса ферментации. Результатами своей работы они поделились в журнале Fermentation.

Освежающие фруктовые вина производятся по технологии углекислотной мацерации, которая не предполагает отжим виноградного сока. Процесс ферментации (брожения) при этом происходит в закрытых емкостях, наполненных углекислым газом. Это позволяет изготавливать напитки с различными фруктовыми нотками, которые можно употреблять спустя шесть недель после розлива.

В ходе исследования ученые выяснили, что включение штамма дрожжей Torulaspora delbrueckii в процесс углекислотной мацерации позволяет ускорить процесс брожения и повысить показатели качества вина. В частности, добавление Torulaspora delbrueckii в сырье способствовало снижению кислотности напитков и сохранению натуральных пигментов, придающих вину привлекательный яркий цвет. Исследователи также наблюдали усиление банановых и ягодных ароматов, обычно присущих винам, изготовленных путем углекислотной мацерации.

По мнению ученых, их разработка позволит производителям вин улучшить качество продукции и стать более конкурентоспособными на рынке. Новая технология также способствует улучшению вкуса и внешнего вида розовых и игристых вин.

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