Набор веса после диеты опасен для психического здоровья, выяснили ученые

У людей, которые заново набирают вес, ранее потерянный в результате диеты, повышена вероятность появления проблем с психикой и развития расстройств пищевого поведения. К таким выводам пришли ученые из университета Северной Каролины в США. Результатами работы они поделились в научном журнале Qualitative Health Research (QHR).

В исследовании приняли участие 36 взрослых людей молодого и среднего возраста, которые в прошлом быстро теряли и набирали более 11 фунтов (пяти килограммов) веса. В ходе сбора информации учеными участники сообщили, что целью соблюдения диет было желание похудеть из-за негативного общественного отношения к их весу, а также сравнение себя с более стройными знаменитостями или ровесниками.

Отмечается, что улучшение состояния здоровья не являлось основным мотивом к похудению. Исследование показало, что такой подход к снижению веса становился причиной усугубления ощущения отчужденности от общества и собственной неполноценности.

Кроме того, последующий набор ранее сброшенных килограммов (вследствие невозможности придерживаться строгих ограничений в питании) усиливал стремление людей предпринять другие попытки сбросить вес экстремальным путем. По мнению авторов исследования, такие действия способны повысить риск развития расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и булимия и компульсивное переедание.

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