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Ученые модифицировали медуз для исследования океана

Bioinspiration: быстрые бионические медузы могут помочь изучить океан

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Rebecca Konte/Caltech

Ученые из Калифорнийского технологического института создали роботизированных медуз, способных эффективно передвигаться в толще воды. Новая разработка позволит упростить и удешевить исследования океана. Результаты работы опубликованы в журнале Bioinspiration & Biomimetics.

Отмечается, что медузы могут легко путешествовать в глубины океана способом, недоступным людям за счет особого строения их тел. У них нет кровеносных сосудов, сердца, легких и большинства других органов. Большую часть тела медузы составляет купол (зонтик), сокращения которого приводят существо в движение — это позволяет медузам плавать без больших энергетических затрат.

Ученые предположили, что разработка бионических медуз со способностью плавать быстрее обычных может поспособствовать упрощению изучения океана на разной глубине. Предыдущие эксперименты показали, что ускорение медуз при помощи вживления электронного кардиостимулятора делает их движение более эффективным.

В ходе нового исследователи ученые прикрепили к колокольчатым частям медуз устройства, напоминающие шляпы. Эти устройства не только сделали медуз более динамичными, но и позволили создать пространство для размещения датчиков и электроники (например, камер). Предварительные тесты показали, что такая модификация ускорила передвижение медуз в 4,5 раза с учетом веса конструкции.

Отмечается, что стоимость модификации одной медузы составляет около 20 долларов (примерно 1800 рублей). По словам ученых, использование таких медуз гораздо дешевле, чем аренда исследовательского судна для погружения в океан.

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