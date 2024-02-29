Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В РФ зарегистрировали обновленную версию вакцины «Спутник V»

Гинцбург: Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом

close
100%
Tatyana Makeyeva/Reuters

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину «Спутник V» с обновленным составом. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Обновленный «Спутник V» получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию [к препарату]», — сказал эксперт.

По его словам, решение профильного ведомства дало разработчикам вакцины против COVID-19 возможность перейти к ее исследованиям с участием подростков. Этот шаг необходим, так как другой обновленный препарат «Спутник Лайт» не зарегистрирован для несовершеннолетних.

Гинцбург уточнил, что испытания вакцины «Спутник V» на подростках должны завершиться к концу марта 2024 года. После этого в Минздрав РФ будут направлены документы, необходимые для регистрации данного препарата.

В декабре 2023 года в стране была зарегистрирована обновленная вакцина «Спутник Лайт». Как рассказали в министерстве здравоохранения РФ, новая версия препарата отличается от предыдущей своим антигенным составом.

Ранее ученые выяснили, как коронавирус влияет на пищеварительную систему.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами