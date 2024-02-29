В РФ зарегистрировали обновленную версию вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину «Спутник V» с обновленным составом. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Обновленный «Спутник V» получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию [к препарату]», — сказал эксперт.

По его словам, решение профильного ведомства дало разработчикам вакцины против COVID-19 возможность перейти к ее исследованиям с участием подростков. Этот шаг необходим, так как другой обновленный препарат «Спутник Лайт» не зарегистрирован для несовершеннолетних.

Гинцбург уточнил, что испытания вакцины «Спутник V» на подростках должны завершиться к концу марта 2024 года. После этого в Минздрав РФ будут направлены документы, необходимые для регистрации данного препарата.

В декабре 2023 года в стране была зарегистрирована обновленная вакцина «Спутник Лайт». Как рассказали в министерстве здравоохранения РФ, новая версия препарата отличается от предыдущей своим антигенным составом.

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