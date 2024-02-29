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Ученые впервые вырастили живую модель нервной системы эмбриона человека

Nature: созданы органоиды головного и спинного мозга 11-недельного плода

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Amadei and Handford

Израильские ученые из Научного института Вейцмана впервые создали в лаборатории живую трехмерную модель центральной нервной системы человека на самом раннем этапе ее развития. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Специалистам удалось воссоздать органоиды, имитирующие головной и спинной мозг человеческого эмбриона возрастом 11 недель. Процесс выращивания структур занял 40 дней.

Новую модель создали с использованием плюрипотентных стволовых клеток человека, то есть клеток, способных преобразоваться в любые ткани организма. Сначала стволовые клетки выстроили в ряд длиной около 4,39 сантиметра и шириной 0,018 сантиметра. Это примерно соответствовало форме и размеру нервной трубки — ранней структуры, из которой происходят головной и спинной мозг.

Затем команда поместила клетки в так называемое микрофлюидное устройство, содержащее множество крошечных каналов. Там биоматериалы подвергали воздействию различных химических веществ, заставляя их расти и формировать трехмерную структуру.

По словам авторов открытия, до них еще никому не удавалось произвести все три отдела эмбрионального головного и спинного мозга.

Команда надеется, что эту модель можно будет использовать для улучшения понимания учеными микроцефалии и других заболеваний головного мозга, возникающих на ранних стадиях развития.

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