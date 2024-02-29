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Ученые выяснили, почему не стоит употреблять алкоголь перед сном

Sleep: выпитое на ночь спиртное снижает когнитивные функции мозга

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Американские ученые из Брауновского университета в штате Род-Айленд изучили воздействие алкоголя на структуру сна и его влияние на качество отдыха человека. Исследование опубликовано в научном журнале Sleep.

В эксперименте задействовали тридцать здоровых взрослых, умеренно употребляющих спиртное. Добровольцы прошли строгие проверки перед исследованием, включая актиграфию для мониторинга режима сна, а также были обязаны поддерживать стабильный график сна в дни, предшествующие испытаниям.

В течение трех ночей участники перед сном получали алкогольный или безалкогольный напитки. Ученые отслеживали их сон с помощью полисомнографии (ПСГ) — комплексной регистрации биофизиологических изменений, включающей измерения мозговых волн, движений глаз и мышечной активности.

Оказалось, что выпитое спиртное приводило к увеличению продолжительности фазы медленного сна в течение первой трети ночи. Эта фаза имеет решающее значение для физического восстановления и консолидации памяти.

Однако алкоголь сократил фазу быстрого сна, связанную со сновидениями, обработкой памяти и эмоциями. Более короткий быстрый сон предполагает, что алкоголь вмешивается в естественный цикл сна, потенциально влияя на мыслительные функции и эмоциональное здоровье.

Такие нарушения могут ухудшить восстановительное качество сна, что приведет к ощущению усталости и нарушению когнитивных функций на следующий день.

Ранее ученые назвали диету, снижающую тягу к спиртному.

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