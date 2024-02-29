Названы марки поддельной сметаны без молочного жира

50% сметаны, маркированной «Честным знаком» и проверенной в государственной аккредитованной испытательной лаборатории, не соответствует требованиям нормативных документов. Об этом сообщает организация «Общественный контроль», которая проверила качество сметаны, продаваемой в Санкт-Петербурге.

Как рассказывает организация, фальсификация сметаны происходит в основном двумя способами: в первом изготовители замещают молочный жир смесью жиров немолочного происхождения (растительным, говяжим), во втором – фасуют сметану меньшей жирности, чем указывают на упаковке.

Обязательным требованиям ГОСТ полностью соответствовали сметана 15% ТМ «Пискаревская» (ООО «Пискаревский молзавод», г. Санкт-Петербург), сметана 20% ТМ «Приневское» (ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», Ленинградская обл.), сметана 20% ТМ «Зеленый берег» (АО «Племенной завод Красноозерное», Ленинградская обл.), сметана 15% ТМ «Снежок» (АО «Лактис», г. Великий Новгород) и сметана ТМ «Хозяйство Васильевой А.В.» (ООО «Старорусское молоко», Новгородская обл.).

«Самым невинным нарушением, выявленным в ходе очередной экспертизы, стало занижение массовой доли жира на 1% в сметане ТМ «Хуторок», ГОСТ 31452-2012 (ООО «Молодел», Московская обл.), приобретенной в универсаме «Дикси»: вместо заявленных на упаковке 20% по факту оказалось 19%», — пишет «Общественный контроль».

А в «фермерской» сметане ТМ «Митек» массовая доля жира составила 18% вместо 30%, заявленных на упаковке. Это означает, что с каждого килограмма реализованного такого продукта имеет не менее 190 руб. дополнительной прибыли. Также организация сообщила, что магазин «Светофор» торгует сметанным фальсификатом без молочного жира.

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