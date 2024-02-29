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Обученные собаки могут приносить лекарства или телефон людям во время судорог

Neurology: собак можно научить приносить лекарства эпилептикам во время приступа

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Для людей с устойчивой к лечению эпилепсией могут быть полезны специально обученные собаки. Они могут уменьшить количество приступов, согласно исследованию в журнале Neurology.

До 30% людей с эпилепсией страдают от плохо поддающихся лечению приступов судорог. Они непредсказуемы, а потому часто приводят к травмам и инвалидизации. В новом исследовании приняли участие 25 человек с устойчивой к лечению эпилепсией, у которых был высокий риск получения травм, связанных с судорогами. Они могли выбрать между тренировкой по обучению щенка у себя дома или получением уже обученной собаки.

Собак обучали активировать кнопку тревоги, приносить лекарства или телефон, блокировать движение человека или менять положение его тела. Кроме того, само общение с животным после приступа может смягчить стресс — фактор риска усиления судорог во время приступа эпилепсии.

В течение трех месяцев частота судорог снизилась в среднем на 31%, а у семи из них — на 50-100%. В начале исследования участники сообщили в среднем о 115 судорогах в месяц, а в конце — о 73 судорогах.

Ранее врач объяснила, что делать, если человек на улице потерял сознание.

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