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На российском сегменте МКС началась утечка воздуха

«Роскосмос»: на российском сегменте МКС началась утечка воздуха

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«Роскосмос»

На российском сегменте Международной Космической Станции (МКС) началась утечка воздуха. Об этом сообщили в «Роскосмосе» РИА Новости.

«Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме», — заявили в корпорации.

При этом в «Роскосмосе» подчеркнули, что экипаж станции находится в безопасности, передает kp.ru.

Отмечается, что значительная часть времени космонавтов уделяется ремонту станции, причем доля уходящего на это времени продолжает возрастать по мере устаревания ее конструкции.

До этого экипаж МКС начал посещать Землю в виртуальной реальности. VR-оборудование на МКС помогает экипажу поддерживать как физическое, так и психическое здоровье в условиях работы в космосе.

Ранее космонавты установили последнее место утечки воздуха на МКС.

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