Ученые разработали новый метод 3D-печати искусственных глазных яблок

Команда офтальмологов под руководством технического университет Дармштадта в Германии разработала инновационный метод 3D-печати искусственных глазных яблок, который позволяет быстрее производить качественные протезы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Отмечается, что потеря глазного яблока может произойти вследствие травмы или перенесенного серьезного заболевания. Обычно после процедуры энуклеации (удаления глаза) пациенты принимают решение заменить глазное яблоко искусственным аналогом. Тем не менее, по словам ученых, иногда такие аналоги могут причинять дискомфорт и не соответствовать эстетическим стандартам.

Новая технология производства искусственных глаз основана на 3D-печати с использованием полимера, похожего на полиметилметакрилат или акриловую смолу. Этот материал часто используется для изготовления временных протезов для длительного пользования из-за его безопасности и устойчивости к разрушению.

Исследователи объяснили, что обычно процесс изготовления глазных протезов занимает около восьми часов. Кроме того, такие искусственные замены глаз могут быть дорогостоящими. 3D-печать позволяет ускорить и удешевить производство.

Данные, использованные для программирования 3D-принтера, ученые получили в ходе оптической когерентной томографии — диагностического исследования структур глаза. Затем они применили компьютерное моделирование, чтобы точно оценить размер и форму будущих образцов перед печатью. По мнению авторов исследования, такой способ производства искусственных глазных яблок является оптимальным, поскольку печать занимает всего шесть минут. Кроме того, протезы, произведенные таким способом, обладают высокой биосовместимостью.

Ранее ученые впервые смогли напечатать на 3D-принтере живой мозг.