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Ученые создали новую модель человеческого мозга для изучения неврологических заболеваний

Nature: новая модель мозга человека позволит лучше изучить болезнь Альцгеймера

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Ученые из института биологических исследований Солка в США создали инновационную модель человеческого мозга с большим количеством функциональных астроцитов — вспомогательных клеток нервной ткани. Новая разработка позволит глубже изучить процесс воспаления при неврологических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Мозг человека представляет собой сложную сеть нейронов, отправляющих и принимающих специфические сигналы. Однако нейроны как основные клетки являются лишь частью этого процесса. Помимо нервных клеток в мозге существует около 85 миллиардов вспомогательных, называемых глиями. Наиболее распространенным типом глиальных клеток являются астроциты. Они важны для поддержания здоровья и активности нейронов.

Новая органоидная модель мозга, созданная в лаборатории, включает в себя зрелые, функциональные астроциты. Они выполняют опорную функцию, заполняя промежутки между нейронами и образуют гематоэнцефалический барьер (физиологический барьер между кровеносной системой и ЦНС), защищающий мозг от инфекций и чужеродных веществ.

Исследователи объяснили, что инновационная модель может использоваться для более детального изучения процесса воспаления и окислительного стресса в мозге при неврологических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Ученым уже удалось выяснить, что особый подтип астроцитов вовлечен в провоспалительные пути, связанные с опосредованием метаболического и энергетического стресса в клетках.

Ранее нейробиологи выяснили, что травмы головы меняют функции мозга непредвиденным образом.

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