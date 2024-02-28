Ученые создали новую модель человеческого мозга для изучения неврологических заболеваний

Ученые из института биологических исследований Солка в США создали инновационную модель человеческого мозга с большим количеством функциональных астроцитов — вспомогательных клеток нервной ткани. Новая разработка позволит глубже изучить процесс воспаления при неврологических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Мозг человека представляет собой сложную сеть нейронов, отправляющих и принимающих специфические сигналы. Однако нейроны как основные клетки являются лишь частью этого процесса. Помимо нервных клеток в мозге существует около 85 миллиардов вспомогательных, называемых глиями. Наиболее распространенным типом глиальных клеток являются астроциты. Они важны для поддержания здоровья и активности нейронов.

Новая органоидная модель мозга, созданная в лаборатории, включает в себя зрелые, функциональные астроциты. Они выполняют опорную функцию, заполняя промежутки между нейронами и образуют гематоэнцефалический барьер (физиологический барьер между кровеносной системой и ЦНС), защищающий мозг от инфекций и чужеродных веществ.

Исследователи объяснили, что инновационная модель может использоваться для более детального изучения процесса воспаления и окислительного стресса в мозге при неврологических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Ученым уже удалось выяснить, что особый подтип астроцитов вовлечен в провоспалительные пути, связанные с опосредованием метаболического и энергетического стресса в клетках.

Ранее нейробиологи выяснили, что травмы головы меняют функции мозга непредвиденным образом.