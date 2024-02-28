Сомнолог назвала четыре причины развития бессонницы

Бессонницу могут спровоцировать синдром обструктивного апноэ, синдром беспокойных ног, тревожно-депрессивные состояния и стресс, об этом «Газете.Ru» рассказала соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.

«Синдром апноэ — это нарушение сна, сопровождаемое эпизодами остановки дыхания продолжительностью не менее 10 секунд. Он может привести к нарушению нормальной физиологии сна, делая его прерывистым, поверхностным и некомфортным. В особо тяжелых случаях это может привести к развитию бессонницы. Например, если человек ночью проснется от чувства удушья, он потом может долго не заснуть, появятся беспокойные мысли и дальше может развиться бессонница», – объяснила Завалко.

Синдром беспокойных ног, который характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях, возникающих перед отходом ко сну, тоже может спровоцировать развитие бессонницы.

«Так как неприятные ощущения уменьшаются при активных движениях, то больные вынуждены либо ходить, либо просто двигать ногами в постели, — это сбивает сон. Человек не высыпается, что приводит к рассеянности, снижению концентрации внимания, общей слабости, утомляемости и раздражительности. Но, что в первом случае, что во втором, бессонница возникает как следствие других проблем», – рассказала сомнолог.

Кроме того, бессонница может быть вызвана тревогой или депрессией. Однако, по словам Завалко, наиболее частым триггером бессонницы является стресс.

«На фоне стресса, возбуждения и переживаний человеку бывает трудно заснуть или он просыпается посреди ночи и не может снова погрузиться в сон. Дальше к этому еще присоединяется переживание по поводу того, что не удается уснуть и что завтра день будет испорчен недосыпанием», – заключила специалист.

Подробнее о том, что происходит с мозгом во время сна, нарушаются ли механизмы сна во время бессонницы, стоит ли сдавать анализы на бессонницу и как поможет уснуть музыка и утяжеленное одеяло – в интервью Завалко «Газете.Ru».

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