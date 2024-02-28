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Стало известно, с чем связан страх перед беременностью и родами

DailyMail: страх перед беременностью и родами может быть связан с боязнью врачей

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Занета Тайер, антрополог из Дартмутского колледжа в США, рассказала, что страх многих женщин перед беременностью и родами негативно влияет на качество их жизни и межличностные отношения. Такая фобия может быть обусловлена боязнью врачей и медицинских обследований в целом, страхом перед болью и возможными осложнениями беременности. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно исследованию, проведенному Тайер в 2023 году, около 62% жительниц США страдают токофобией — патологической боязнью родов и беременности. Опрос более 1800 женщин показал, что эта фобия может проявляться как у бездетных женщин, так и у тех, кто ранее находился в состоянии беременности.

Отмечается, что токофобия оказывает существенное негативное влияние на качество жизни женщин — она может приводить к приступам тревоги, избеганию секса и вступления в брак, а также к неспособности нормально функционировать на работе.

Первичная токофобия у женщин, которые никогда не были беременны, может быть тесно связана с боязнью врачей и необходимостью проходить медицинские обследования. Также причиной этой фобии являются панический страх развития осложнений беременности и боли во время родов. Вторичная токофобия развивается вследствие различных травматических событий, таких как мертворождение.

По некоторых врачей, наиболее эффективным способом преодоление токофобии является самообразование. Улучшение понимания процессов беременности и родов может помочь уменьшить страх перед ними и облегчить тревожность.

Ранее ученые выявили связь между воздействием высоких температур и преждевременными родами.

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