Проживание вблизи баров может плохо сказаться на здоровье сердца

Ученые из Тулейнского университета в США обнаружили, что проживание рядом с барами и ресторанами быстрого питания может повысить риск развития сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation: Heart Failure.

В исследовании использовались данные более 500 тысяч взрослых людей, проживающих в Великобритании. Информация о состоянии здоровья испытуемых была взята из Британского Биобанка — крупного хранилища биологических образцов человека. Также ученые выявили, в каком типе «пищевой среды» проживали участники. Они были разделены на три группы в зависимости от нахождения вблизи их домов пабов или баров, кафетериев и ресторанов быстрого питания.

Предполагаемое воздействие среды определялось близостью предприятий общественного питания (проживание в пределах в пределах 15 минут ходьбы от ресторана, бара или кафетерия) и концентрацией таких заведений на километр территории. После этапа сбора информации началась фаза наблюдения за участниками, которая длилась 12 лет.

За время наблюдения было задокументировано почти 13 тысяч случаев сердечной недостаточности. Анализ показал, что более близкое расположение вблизи дома баров и ресторанов быстрого питания, а также большее их количество было связано с повышенным риском развития этого опасного состояния здоровья. Сердечная недостаточность — это неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, которая приводит к нарушению кровоснабжения органов и тканей.

У жителей районов с наибольшей плотностью размещения пабов и баров риск развития сердечной недостаточности был на 14% выше, в то время как большое количество ресторанов увеличивало вероятность развития этой патологии на 12%. Также отмечается, что у участников, которые жили ближе всего к пабам и барам (в пределах 500 метров от них) — риск сердечной недостаточности был на 13% выше. Непосредственная близость точек быстрого питания была связана с повышением риска на 10%.

Вероятнее всего, доступность фастфуда и алкогольных напитков коррелировала с более частым посещением людьми баров, пабов и ресторанов быстрого питания. Ученые отметили, что такие нездоровые пищевые привычки связаны с повышенным риском развития диабета и ожирением, которые, в свою очередь, могут стать провокаторами сердечной недостаточности.

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