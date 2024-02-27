Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Нейробиологи выяснили, что оргазм может развивать мозг

eLife: оргазмы увеличили количество нейронных связей в мозге мышей

close
100%
Shutterstock

Канадские ученые из Университета Конкордия выяснили, что оргазм может перестраивать структуру мозга, увеличивая количество связей между его областями. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Выводы специалистов основаны на эксперименте, в котором задействовали 200 полевых мышей. Нейробиологи отслеживали мозговые сигналы грызунов во время спариваний с помощью различных методов визуализации. Полевок выбрали для опытов в связи с тем, что эти животные способны образовывать моногамные пары на долгий срок.

Наблюдения показали, что во время секса происходит активация в 68 различных областях мозга, которую можно сгруппировать в семь основных цепей. Этот процесс включает в себя всю скоординированную мозговую сеть.

Ученые установили, что у самцов, которые регулярно испытывают оргазмы, увеличивается количество связей в зонах мозга, связанных с удовольствием и вознаграждением. Это может указывать на то, что оргазмы способствуют улучшению когнитивных функций и памяти.

Исследователи отметили, что полученные на полевках результаты не обязательно применимы к людям. Однако работа может помочь понять, какие нейронные механизмы задействует оргазм, что способствует открытию новых методов лечения психических расстройств.

Ранее стало известно, какие женщины чаще испытывают вагинальный оргазм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами