Нейробиологи выяснили, что оргазм может развивать мозг

Канадские ученые из Университета Конкордия выяснили, что оргазм может перестраивать структуру мозга, увеличивая количество связей между его областями. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Выводы специалистов основаны на эксперименте, в котором задействовали 200 полевых мышей. Нейробиологи отслеживали мозговые сигналы грызунов во время спариваний с помощью различных методов визуализации. Полевок выбрали для опытов в связи с тем, что эти животные способны образовывать моногамные пары на долгий срок.

Наблюдения показали, что во время секса происходит активация в 68 различных областях мозга, которую можно сгруппировать в семь основных цепей. Этот процесс включает в себя всю скоординированную мозговую сеть.

Ученые установили, что у самцов, которые регулярно испытывают оргазмы, увеличивается количество связей в зонах мозга, связанных с удовольствием и вознаграждением. Это может указывать на то, что оргазмы способствуют улучшению когнитивных функций и памяти.

Исследователи отметили, что полученные на полевках результаты не обязательно применимы к людям. Однако работа может помочь понять, какие нейронные механизмы задействует оргазм, что способствует открытию новых методов лечения психических расстройств.

Ранее стало известно, какие женщины чаще испытывают вагинальный оргазм.