Ученые выяснили, чуют ли животные страх людей

Французские ученые из Турского университета экспериментально доказали, что некоторые животные способны по запаху человека определять его страх и другие эмоции. Исследование опубликовано на портале Livescience.

Выводы специалистов основаны на опыте, в ходе которого группа добровольцев смотрела отрывки из комедийных кинокартин и фильмов ужасов. После каждого показа у участников брали образцы пота и просили описать свои переживания от увиденного.

Затем ученые дали обнюхать полученные пробы лошадям, представив животному по два мазка от одного и того же человека.

Исследователи обнаружили заметную перемену в реакции. Когда лошадь изучала образец, связанный с хорошими эмоциями, она использовала только левую ноздрю. Однако при появлении образца страха конь вдыхал запах обеими ноздрями и уделял этой пробе больше времени.

Специалисты подчеркнули, что по поведению лошадей было неясно, соотносят ли они обонятельные ощущения с чувством страха. Однако выяснилось, что животные действительно понимают разницу между запахами различных эмоций.

Ученые предполагают, что за реакциями лошадей могут стоять хемосигналы — химические вещества, вырабатываемые животными и способные влиять на поведение других существ.

У людей в поте содержится несколько соединений, таких как адреналин или андростадиенон (феромоноподобный белок), которые могут вызывать изменение запаха в моменты страха. Эти соединения способны передавать «эмоциональную информацию» от одного вида к другому, утверждают авторы работы.

Более раннее исследование обнаружило схожую реакцию на хемосигналы у собак. Как и в случае с лошадьми, псы по-разному вели себя в зависимости от того, чуяли они запах испуганного или счастливого человека. К радостным людям они подходили более, тогда как от испуганных старались держаться на расстоянии.

Ученые назвали свое открытие примером химической межвидовой коммуникации.

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