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Названа возможная причины смерти Надежды Крупской

Врач-исследователь Новоселов: Надежда Крупская могла совершить самоубийство

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Надежда Крупская

Надежда Крупская

РИА «Новости»

По официальным данным, Надежда Крупская умерла 27 февраля 1939 года от перитонита – воспаления брюшины, которое может возникнуть в результате воздействия инфекции. Однако, как рассказал «Газете.Ru» председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова, автор книги о смерти Ленина, врач-исследователь Валерий Новоселов, некоторые факты указывают на то, что вдова Ленина могла совершить самоубийство.

На вопрос, мог ли перитонит привести к такой скорой смерти, Новоселов ответил, что это невозможно. По его мнению, Надежда Крупская использовала мышьяк.

«Здесь мы видим клиническую картину, которую можно отнести к отравлению мышьяком. Можно предположить, что это был медицинский ассистированный суицид», — считает Новоселов.

Глядя на фотографии, можно высказать предположение, что Крупская страдала депрессией.

«Она видела, как уходят из жизни ее соратники, она была одинока: ни детей, ни внуков, ни супруга. Конечно, уход человека в 70 лет естественен. Но точные выводы о причине ее смерти можно будет сделать только после того, как медицинские документы Надежды Константиновны Крупской будут выданы исследователям», — подчеркнул Новоселов.

Пока документы изучить невозможно. Новоселов отметил, что он обращался в архив с просьбой выдать ему медицинские документы Крупской, однако ему в этом отказали.

«Крупская умерла 27 февраля 1939 года. Срок секретности документов длится 75 лет, который уже прошел. Однако документы все равно не выдали, судя по всему, из-за того, что они могут быть открыты только по просьбе или с согласия прямых потомков. Но их у Крупской нет», — объяснил Новоселов.

Подробнее о жизни Крупской, ее знакомстве с Лениным и о том, что еще могут скрывать засекреченные документы о смерти жены вождя, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач Новоселов рассказал, что ученые нашли в мозге Ленина при его исследовании.

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