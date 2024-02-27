Онколог рассказал, в каком случае размер живота свидетельствует о раке

Развитие мезотелиомы — первичной злокачественной опухоли брюшины — обычно сопровождается накоплением жидкости, что приводит к увеличению размеров живота. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

На начальных стадиях заболевания пациентами могут отмечаться дискомфорт и боли в брюшной полости, не имеющие четкой локализации, слабость, похудание. Также в симптомы входят тошнота, потеря аппетита, рвота, перемежающиеся поносы, запоры, вздутие живота, потливость по ночам и повышение свертываемости крови.

«Считается, что развитие мезотелиомы брюшины связано с длительным воздействием на организм асбеста (асбестовой пыли), часто использующегося в строительной отрасли, металло-, стекло-, авто­промышленности и других отраслях производства. Среди других факторов — влияние ионизирующего излучения и вирусной инфекции. Симптомы проявляются не сразу. От момента возникновения опухоли до появления первых жалоб может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, а с момента воздействия асбеста – от 15 до 50 лет», – объяснил специалист.

Более того, по словам Иванова, крупная опухоль может заблокировать кишечник и привести к непроходимости.

«У мужчин заболевание диагностируется примерно в 5 раз чаще, чем у женщин. Основная мера профилактики – защита от вдыхания асбестовой пыли. Работники, имеющие дело с асбестом, должны строго соблюдать индивидуальные меры безопасности, используя специальные защитные средства», – заключил онколог.

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