Стало известно, что эффективнее мотивирует людей заниматься спортом

По мнению психолога Дэвида де Бюисонже из Лейденского университета в Нидерландах, эффективнее всего в качестве мотивации к похудению и занятиям спортом работает комбинированная стратегия «кнута и пряника». Она подразумевает потерю денег в случае отсутствия результата и их умножение в случае успеха. Об этом сообщается на сайте университета — Leiden University.

Психолог рассказал, что некоторые организации по медицинскому страхованию используют финансовые стимулы, чтобы побудить своих клиентов больше заниматься спортом. Такой метод создания мотивации предполагает наличие «пряника». Тем не менее немногие люди продолжают применять новые паттерны поведения (физическая активность и правильное питание) после получения вознаграждения.

С другой стороны, по словам эксперта, метод «кнута», основанный на финансовых рисках (потери определенной ранее внесенной суммы денег в случае неуспеха) может негативно повлиять на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или чрезмерной озабоченностью деньгами.

Дэвид де Бюисонже объяснил, что самой эффективной будет комбинированная стратегия. Это стало ясно в ходе эксперимента с участием 137 человек. Психолог создал мобильное приложение для подсчета шагов и предложил людям проходить определенное их количество ежедневно с условием вложения финансовых средств для участия. При этом в случае успешного похудения вложенная участником сумма удваивалась (если участник нарушал условие по количеству шагов — деньги «сгорали»).

Результатом такого эксперимента стало то, что почти все участники стали проходить в среднем на 60% больше шагов. Психолог добавил, что подобные схемы в приложениях для здоровья гораздо чаще встречаются в США. Де Бюисонже проанализировал шестинедельную программу коммерческого приложения StepBet, в которой приняли участие более 70 тысяч человек. Они внесли авансом 40 долларов, которые по окончании срока испытания могли вернуть вместе с бонусом. Почти три четверти участников успешно выполнили условие по количеству шагов и получили вознаграждение.

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