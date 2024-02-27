проект

>

Ученые перечислили полезные свойства добавок на основе сине-зеленых водорослей

Nutrients: добавки со спирулиной снижают уровень сахара в крови

close
100%
Shutterstock

Ученые из университета Салерно в Италии обнаружили, что пищевые добавки со спирулиной, биомассой из сине-зеленых водорослей, могут улучшить контроль сахара в крови и снизить концентрацию в организме «плохого» холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Работа итальянских исследователей представляет собой обзор более ранних научных работ на тему полезных свойств спирулины. Они сосредоточились на оценке влияния этой биологической добавки на уровни сахара и холестерина в крови.

Обзор показал, что спирулина обладает способностью снижать концентрацию глюкозы в крови, тем самым предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Механизм, посредством которого спирулина улучшает контроль сахара в крови, еще до конца не изучен. Ученые предполагают, что она может влиять на секрецию инсулина β-клетками островков Лангерганса в поджелудочной железе и облегчать транспорт глюкозы из крови ко всем периферическим тканям.

Также отмечается, что спирулина способна снижать концентрацию липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в организме. Липопротеиды низкой плотности, переносящие молекулы холестерина в кровотоке, считаются «плохими», поскольку обладают способность оседать на стенках сосудов, образовывая бляшки. При этом такой положительный эффект не зависит от дозы — добавка безопасна и нетоксична даже при высоких дозировках.

Ученые добавили, что вопрос об оптимальном количестве ежедневно употребляемой спирулины остается открытым. По их мнению, дозировка и время приема добавок должны быть стандартизированы для достижения максимального положительного эффекта.

Ранее была названа неожиданная опасность приема рыбьего жира во время беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами