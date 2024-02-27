Ученые перечислили полезные свойства добавок на основе сине-зеленых водорослей

Ученые из университета Салерно в Италии обнаружили, что пищевые добавки со спирулиной, биомассой из сине-зеленых водорослей, могут улучшить контроль сахара в крови и снизить концентрацию в организме «плохого» холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Работа итальянских исследователей представляет собой обзор более ранних научных работ на тему полезных свойств спирулины. Они сосредоточились на оценке влияния этой биологической добавки на уровни сахара и холестерина в крови.

Обзор показал, что спирулина обладает способностью снижать концентрацию глюкозы в крови, тем самым предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Механизм, посредством которого спирулина улучшает контроль сахара в крови, еще до конца не изучен. Ученые предполагают, что она может влиять на секрецию инсулина β-клетками островков Лангерганса в поджелудочной железе и облегчать транспорт глюкозы из крови ко всем периферическим тканям.

Также отмечается, что спирулина способна снижать концентрацию липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в организме. Липопротеиды низкой плотности, переносящие молекулы холестерина в кровотоке, считаются «плохими», поскольку обладают способность оседать на стенках сосудов, образовывая бляшки. При этом такой положительный эффект не зависит от дозы — добавка безопасна и нетоксична даже при высоких дозировках.

Ученые добавили, что вопрос об оптимальном количестве ежедневно употребляемой спирулины остается открытым. По их мнению, дозировка и время приема добавок должны быть стандартизированы для достижения максимального положительного эффекта.

Ранее была названа неожиданная опасность приема рыбьего жира во время беременности.