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Ученые приблизились к пониманию причин возникновения опасной формы артрита

EMBO: псориатический артрит связан с повышенной выработкой особых форм кислорода

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Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что редкий и опасный псориатический артрит (Arthritis mutilans) может быть связан с действием особого фермента, который производит разрушающие костную ткань кислородные радикалы. Результаты опубликованы в журнале EMBO (European Molecular Biology Organization) Molecular Medicine.

Повреждающий псориатический артрит (Arthritis mutilans) — редкая и очень серьезная форма заболевания суставов при псориазе, характеризующаяся разрушением костной ткани и суставных структур пальцев рук и ног. Отмечается, что точная причина появления это патологии до сих пор не выявлена. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, шведские ученые сосредоточились на поиске генетических факторов риска развития этого заболевания.

В ходе исследования ученые проанализировали геном 61 пациента с повреждающим псориатическим артритом. Они обнаружили, что четверо испытуемых были носителями редкого варианта гена NADPH-оксидазы 4 (NOX4). Он предполагал наличие в организме специфического фермента, который производит кислородные радикалы.

Ученые объяснили, что кислородные радикалы — это реактивные молекулы, которые могут провоцировать повреждение клеток. NOX4 также участвует в образовании так называемых остеокластов, клеток, разрушающих костную ткань. По мнению исследователей, комбинированное действие остеокластов и кислородных радикалов является причиной повреждений костей и суставов при псориатическом артрите. Они надеются, что их открытие поспособствует разработке новых метод лечения этого заболевания, основанных на генотерапии.

Ранее ученые выявили новый способ борьбы с воспалением при аутоиммунных заболеваниях.

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