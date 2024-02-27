Артишоки полезны для здоровья сердца и кишечника, показало исследование

Исследование, проведенное Лодзинским университетом в Польше, показало, что Cynarra scolymus (артишок) обладает множеством полезных свойств. Экстракт артишока оказывает кардиопротекторный эффект, а содержащийся в нем инулин улучшает состав кишечной микрофлоры. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Научная работа представляла собой обзор более ранних исследований на тему полезных свойств артишока Cynara scolymus — травянистого растения с прямым стеблем и объемной цветочной головкой. Данные для нового исследования были собраны с помощью онлайн-научных репозиториев — PubMed, Web of Knowledge, Google Scholar, ScienceDirect и Scopus, а также дополнены другими исследованиями, полученными в ходе обзоров ссылок на публикации.

Отмечается, что в артишоках содержится около 57 калорий на сто граммов веса. Низкая энергетическая ценность делает это растение подходящим для похудения и включения в здоровый рацион. Также артишоки содержат много инулина — натурального пребиотика, который способствует росту полезных штаммов кишечных бактерий, тем самым улучшая состав кишечной микрофлоры.

Терапевтический потенциал артишока объясняется высокой концентрацией в нем фенольных соединений, таких как хлорогеновая кислота, кофейная кислота, феруловая кислота, апигенин, лютеолин и цинарин. Также было обнаружено, что листья растения содержат много биологически активных соединений, в числе которых минералы, фолиевая и аскорбиновая кислоты. В то же время семена являются богатым источником белков, липидов, клетчатки.

Некоторые исследования показали, что экстракт артишока обладает кардиопротекторным свойством. Он обладает способностью снижать кровяное давление и риск развития друг опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

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