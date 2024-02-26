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Из-за увеличения активности на Солнце Землю накрыла магнитная буря

ИКИ РАН: магнитная буря обрушилась на Новосибирск 26 февраля

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Магнитная буря накрыла Землю 26 февраля. Сила геомагнитных ударов составляет три балла в Новосибирске. Как сообщает издание «Вести Новосибирск», эта информация основана на получении лабораторией солнечной астрономии института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) данных о вспышечной активности на Солнце в феврале.

Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, резко нарушающее плавный суточный ход элементов земного магнетизма. Ранее ученые считали, что до конца февраля магнитные бури не превысят обычный уровень, и ожидали их повышенной активности в марте, однако прогнозы внезапно изменились в связи с тем, что 23 февраля на Солнце произошла мощнейшая за последние семь лет вспышка.

Ранее предполагалось, что колебания магнитного поля достигнут трех-пяти баллов по шкале K-index. По данным портала ИКИ РАН, сила геомагнитных ударов в Новосибирске составляет три балла. Однако даже слабая магнитная буря может негативно повлиять на метеозависимых людей, провоцируя у них головные боли, слабость, тошноту, ломоту в суставах, перепады настроения и нарушения сна.

Ранее ученые выяснили, как звезды устраивают на Земле климатические катаклизмы.

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