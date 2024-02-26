Названа неожиданная опасность приема рыбьего жира во время беременности

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что прием добавок с рыбьим жиром женщинами во время беременности связан с риском метаболического синдрома и лишнего веса у их детей в возрасте десяти лет. Результаты опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании приняли участие 736 беременных женщин. На 24 неделе беременности они были случайным образом разделены на группу вмешательства и контрольную группу. Участниц из группы вмешательства проинструктировали ежедневно принимать 2,4 грамма длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (n-3 LCPUFA) из рыбьего жира в виде пищевой добавки. Испытуемые из контрольной группе принимали плацебо аналогичной дозировки и внешнего вида.

Отмечается, что участницы закончили принимать добавки спустя неделю после родов. После завершения экспериментального началась фаза наблюдения за испытуемыми (матерями и детьми), которая длилась около десяти лет. Для оценки влияния рыбьего жира на здоровье детей ученые собрали информацию о состоянии здоровья 688 мальчиков и девочек, 341 из которых соответствовал группе вмешательства, а 347 — контрольной группе.

Оказалось, что у десятилетних детей из группы вмешательства индекс массы тела был значительно выше, чем у их сверстников, чьи матери представляли контрольную группу. Кроме того, они были подвержены большему риску появления избыточного веса. Исследование состава тело показало, что дети женщин, употреблявших рыбий жир во время беременности, имели несущественно более высокую мышечную массу и жировую массу по сравнению с детьми из контрольной группы.

Также выяснилось, что прием рыбьего жира коррелировал с более высоким риском развития у детей метаболического синдрома — нарушения обмена веществ, связанного с ожирением, диабетом и заболеваниями сердца.

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