Ученые подтвердили, что избыток соли в рационе может повредить почки

Исследование показало, что добавление соли в пищу может увеличить риск хронического заболевания почек. Об этом сообщает MedicalXpress.

Почки отвечают за вывод натрия из организма, и его избыток, связанный с избытком соли в диете, не только повышает давление, но и увеличивает риск хронического заболевания почек — снижения способности почек отфильтровывать отходы и токсины из крови.

Натрий содержится в большом количестве обработанных продуктов и приправ. Поэтому очень легко получить чрезмерное количество натрия. Нужно читать этикетки с составом продуктов, а также ограничить употребление чистой соли до чайной ложки в день или меньше.

«Иногда вы можете либо остановить, либо обратить вспять часть повреждения, которое происходит при хроническом заболевании почек. Чем дольше этот процесс продолжается, тем более серьезен ущерб, тем меньше вероятность вернуться к здоровым почкам. В таком случае пациенту может понадобиться диализ или пересадка почки», — отметил нефролог клиники Мэйо, Иван Портер II.

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