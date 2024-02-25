Врач объяснил, помогает ли пиво выводить камни из почек

Некоторые продукты могут повышать риск образования камней в почках. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал Дмитрий Журавский, уролог-андролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

«Иногда в Интернете можно встретить мнение о пользе пива для профилактики мочекаменной болезни. Якобы мочегонное действие пенного напитка помогает выводить излишки песка и даже небольшие камни. Доля правды в этом есть, однако потенциальный вред от регулярного употребления пива все-таки превышает его гипотетическую пользу», — пишет «Доктор Питер».

Некоторые продукты могут способствовать образованию камней, однако их перечень зависит от того, какие камни образуются у пациента. Например, образованию оксалатных камней могут способствовать щавелевая кислота и ее производные (оксалаты). Они содержатся в щавеле, шпинате, петрушке, укропе, ревене, свекле, цитрусовых, какао. Молочные жиры могут увеличивать усвоение оксалатов из какао, поэтому употребление молочных продуктов тоже лучше ограничить.

Избыток мяса, бульонов и других высокобелковых продуктов может способствовать образованию уратных камней. Дело в том, что в мясе содержится много веществ пуринов. В организме они превращаются в мочевую кислоту, которая затем с кровотоком попадает в мочевыделительную систему и может провоцировать образование уратных камней.

Наконец, избыток соли приводит к задержке жидкости в организме. Ее сокращение — главный шаг на пути к лечению мочекаменной болезни. Взрослым рекомендуется съедать не более пяти граммов соли (около чайной ложки). При этом важно понимать, что соли много в колбасе, полуфабрикатах, соусах и других продуктах.

Ранее врач рассказала, какая форма ногтей на руках может указывать на болезнь сердца.