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Врач рассказала, сколько рентгенов и КТ можно делать в год

Врач Сураева: рекомендуемая суммарная доза рентгена — 0,5 мЗв в год

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Большинство приборов для рентген-диагностики безопасны, но проходить обследования нужно только по показаниям. Об этом аif.ru рассказала заведующая отделением рентгендиагностики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Юлия Сураева.

«Количество проводимых исследований не регламентировано. Есть суммарная эффективная доза, которая определена нормативными правовыми актами (ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03). В них прописано, что рекомендуется не превышать дозу выше 0,5 мЗв в год. Однако следует отметить, что в зависимости от настройки оборудования и комплекции пациента, доза за одно проведенное обследование может быть разная», — объяснила Сураева.

Врач добавила, что рентгенография несет лучевую нагрузку в 0,11 мЗв, флюорография — 0,08 мЗв (на цифровом аппарате — 0,04 мЗв), компьютерная томографии (КТ) — около 4 мЗв, а магнитно-резонансная томография не несет лучевой нагрузки.

До этого ученые предложили отказаться от свинцовых фартуков при рентгене зубов, в том числе для детей и беременных. Они сообщили, что согласно исследованиям, использование свинцовых фартуков и воротников не только не несет пользы, но также может испортить снимок. При этом потребуется повторить обследование, в результате пациент получит больше радиации.

Ранее ученые выяснили, что компьютерная томография может повышать риск развития рака крови.

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