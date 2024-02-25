Названа лучшая процедура против летального рака кишечника

Скрининг рака толстой кишки с 40-45 лет может предотвратить до половины летальных случаев заболевания. Об этом сообщает Healthday.

По статистике, в США рак толстой кишки — это главная причина связанных с раком летальных исходов у мужчин в возрасте до 50 лет, а также вторая причина связанных с раком летальных исходов для женщин до 50 лет. С 1995 года заболеваемость раком толстой кишки у людей до 50 лет выросла на 45%.

Важнейший способ избежать рака толстой кишки — пройти скрининг. Он может включать анализ кала или колоноскопию. Своевременный скрининг мог бы предотвратить около половины случаев летального рака толстой кишки. Людям без семейной истории рака толстой кишки нужно пройти скрининг в 45 лет, а затем повторять его по указанию врача. Почти 30% случаев колоректального рака у людей в возрасте до 50 лет связаны с генетическими особенностями (по данным Американского общества рака).

«Люди с отцом, матерью, братом или сестрой, у которых был рак кишечника, должны поговорить со своим врачом о том, как им пройти скрининг в возрасте 40 лет или ранее», — отметила доктор Фоласаде Мэй, исследователь по профилактике рака и гастроэнтеролог в UCLA Health.

Помимо скрининга, важно отслеживать изменения в организме. Как отметила Мэй, у многих молодых пациентов с летальным раком были симптомы в течение года или двух, которые они игнорировали: красная или черная кровь в стуле, необъяснимая потеря веса или другие кишечные симптомы. При их появлении важно как можно скорее обратиться к врачу, так как выживаемость на первых стадиях очень высокая, но на четвертой стадии она составляет около 13%.

Наконец, рак толстой кишки можно не только вовремя выявить, но и предотвратить: нужно поддерживать здоровый вес и физическую активность, ограничить потребление алкоголя и отказаться от курения.

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