Ученые выяснили, как улучшить здоровье сердца в среднем возрасте

Новое исследование показало, что нерегулярный сон связан с худшим сердечно-сосудистым здоровьем у людей среднего возраста, но физическая активность может помочь противодействовать этому. Об этом сообщает Health.com.

Ученые выяснили, что плохой сон может привести к увеличению окружности талии и уровней сахара и жиров в крови, а также гипертонии. Однако физическая активность могла противодействовать некоторым эффектам недостатка сна.

Другое исследование показало, что проблемы с засыпанием, пробуждения ночью или сон менее шести часов в день могут почти утроить риск сердечных заболеваний.

Ученые предполагают, что плохой сон может способствовать малоподвижному образу жизни и нездоровой диете. Кроме того, возможно, что дефицит сна ухудшает контроль работы сердца и сосудов, за который отвечает вегетативная нервная система. При этом организм постоянно находится в стрессе, в состоянии «бей или беги».

Эксперты рассказали Health, что для улучшения сна важно спать в темноте и прохладе. Физическая активность в течение дня, рутинные успокаивающие занятия перед сном (чтение или теплая ванна), отказ от гаджетов перед сном также способствуют хорошему сну.

Ранее врач рассказала, какая форма ногтей на руках может указывать на болезнь сердца.